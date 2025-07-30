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Рашид Рахимов вспомнил, как игроков «Памира» наказали военной службой за победу над ЦСКА

Рашид Рахимов вспомнил, как игроков «Памира» наказали военной службой за победу над ЦСКА
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил, как футболистов «Памира» наказали военной службой за победу над ЦСКА. Рахимов выступал за «Памир» с 1982 по 1991 год.

— Армия вас чему-то научила? Или она ничему не может научить?
— Армия даёт понять, как в жизни может быть тяжело. Даже если взять нашу палатку из 40 человек — ежедневные построения в шесть утра, чистые воротнички, опять-таки те же марш-броски, химические дни. Я думаю, многие после этого понимали ценность обычной жизни.

Но самое интересное случилось после. Когда нас оттуда вывезли, поздней осенью мы должны были играть с ЦСКА, с которым конкурировали. И был такой генерал Гафаров в Таджикистане. Кстати, за его голову афганцы давали $ 1 млн. Его штаб располагался на стадионе «Динамо». Тех, кто был в погранвойсках, привезли к нему. За его спиной в кабинете ещё висел как раз тот самый плакат, что за него миллион дают. И он нам говорит: «Вечером играете с Советской армией, с ЦСКА. Если побеждаете – получаете медали отличия погранвойск второй степени». После чего спрыгивает с кресла и жмёт нам руки.

— Выиграли?
— Да, 1:0. Нам дали медали. Но через два-три дня после матча я спал дома, ко мне постучались. Открыл. Говорят: «Рядовой Рахимов, собирайтесь, надевайте военную форму». Подхожу к грузовику: там уже сидят мои партнёры, кто служил. Нас увезли на военный аэродром, оттуда на военном самолёте мы улетели в Туркменистан, город Кушка.

— Снова служить?
— Да! Нас так «наказали» за победу над ЦСКА. Нам потом сказали, что на нас был поимённый приказ министра обороны Соколова. Мы отслужили там ещё четыре месяца. Оттуда нас перевели в 74-ю спортивную роту в Ташкенте, а уже оттуда нас забрали в Душанбе. И мы ушли на дембель, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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