Рашид Рахимов вспомнил, как игроков «Памира» наказали военной службой за победу над ЦСКА

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил, как футболистов «Памира» наказали военной службой за победу над ЦСКА. Рахимов выступал за «Памир» с 1982 по 1991 год.

— Армия вас чему-то научила? Или она ничему не может научить?

— Армия даёт понять, как в жизни может быть тяжело. Даже если взять нашу палатку из 40 человек — ежедневные построения в шесть утра, чистые воротнички, опять-таки те же марш-броски, химические дни. Я думаю, многие после этого понимали ценность обычной жизни.

Но самое интересное случилось после. Когда нас оттуда вывезли, поздней осенью мы должны были играть с ЦСКА, с которым конкурировали. И был такой генерал Гафаров в Таджикистане. Кстати, за его голову афганцы давали $ 1 млн. Его штаб располагался на стадионе «Динамо». Тех, кто был в погранвойсках, привезли к нему. За его спиной в кабинете ещё висел как раз тот самый плакат, что за него миллион дают. И он нам говорит: «Вечером играете с Советской армией, с ЦСКА. Если побеждаете – получаете медали отличия погранвойск второй степени». После чего спрыгивает с кресла и жмёт нам руки.

— Выиграли?

— Да, 1:0. Нам дали медали. Но через два-три дня после матча я спал дома, ко мне постучались. Открыл. Говорят: «Рядовой Рахимов, собирайтесь, надевайте военную форму». Подхожу к грузовику: там уже сидят мои партнёры, кто служил. Нас увезли на военный аэродром, оттуда на военном самолёте мы улетели в Туркменистан, город Кушка.

— Снова служить?

— Да! Нас так «наказали» за победу над ЦСКА. Нам потом сказали, что на нас был поимённый приказ министра обороны Соколова. Мы отслужили там ещё четыре месяца. Оттуда нас перевели в 74-ю спортивную роту в Ташкенте, а уже оттуда нас забрали в Душанбе. И мы ушли на дембель, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.