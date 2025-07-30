Рахимов ― о поведении Даку на Евро-2024: включил свой кусок мозга с неправильной стороны

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поведении нападающего своей команды Мирлинда Даку на Евро-2024. Напомним, албанский форвард выкрикивал оскорбительные кричалки в адрес сербов, за что получил дисквалификацию от УЕФА.

— О чём вы подумали, когда год назад прочитали новость о выкриках Даку про Сербию во время чемпионата Европы?

— Подумал: «Опять включил свой кусок мозга с неправильной стороны» (смеётся). Я был зол на него. Но, конечно, чемпионат Европы, эмоциональный фон высокий. На следующий день после его слов мы уже созвонились, он сразу понял, что сделал глупость. Такие эмоции нужно контролировать. Но про Сербию он не кричал, как тиражировали некоторые СМИ.

Сербы «Рубина» Вуячич и Чумич с ним хорошо дружат, поэтому они просто сказали, что у него произошло небольшое замыкание (смеётся). После возвращения с Евро они сели за стол и поговорили. Сейчас Вуячич и Чумич — его самые близкие люди в команде. Даку в джунгли брось к зверям, он их другом станет. В человеческом плане Мирлинд прекрасен, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.