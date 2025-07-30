Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рахимов ― о поведении Даку на Евро-2024: включил свой кусок мозга с неправильной стороны

Рахимов ― о поведении Даку на Евро-2024: включил свой кусок мозга с неправильной стороны
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о поведении нападающего своей команды Мирлинда Даку на Евро-2024. Напомним, албанский форвард выкрикивал оскорбительные кричалки в адрес сербов, за что получил дисквалификацию от УЕФА.

— О чём вы подумали, когда год назад прочитали новость о выкриках Даку про Сербию во время чемпионата Европы?
— Подумал: «Опять включил свой кусок мозга с неправильной стороны» (смеётся). Я был зол на него. Но, конечно, чемпионат Европы, эмоциональный фон высокий. На следующий день после его слов мы уже созвонились, он сразу понял, что сделал глупость. Такие эмоции нужно контролировать. Но про Сербию он не кричал, как тиражировали некоторые СМИ.

Сербы «Рубина» Вуячич и Чумич с ним хорошо дружат, поэтому они просто сказали, что у него произошло небольшое замыкание (смеётся). После возвращения с Евро они сели за стол и поговорили. Сейчас Вуячич и Чумич — его самые близкие люди в команде. Даку в джунгли брось к зверям, он их другом станет. В человеческом плане Мирлинд прекрасен, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Материалы по теме
«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали
Эксклюзив
«Я ударил игрока, судью, тренера соперника и инспектора». Рахимов, каким вы его не знали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android