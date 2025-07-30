Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов вспомнил, как штрафовал польских футболистов, работая в Австрии. С 2002 по 2004 год Рахимов возглавлял австрийский клуб «Адмира Ваккер Мёдлинг».

— Историй, думаю, у вас из Австрии хватает.

— Конечно. Повторюсь, я только закончил в 2002-м, меня почти сразу позвали тренировать «Адмиру». Даже не представляешь, насколько опытная у меня была команда — девять человек старше 30 лет. Как-то мы поехали на сбор в Италию в «Коверчано». Там закрытая территория, я дал тяжёлые тренировки. А у меня в команде были поляки — Марек Щверчевски, Томаш Иван и Адам Ледвон. Им всем было за 30, они отдавались игре, умирали на поле, но любили погулять, нарушить дисциплину.

И вот суббота, две тяжёлые тренировки. Вечером я увидел, что они уехали с базы. А ворота в «Коверчано» закрываются, ночью не попасть, если не перелезешь. Жили игроки со мной на одном этаже, поэтому по возвращении с гулянки им в любом случае пришлось бы пройти мимо двери моего номера.

— И что вы?

— Ты знаешь, я упрямый. Решил, что их дождусь. Оставил дверь номера открытой и до шести утра не спал: смотрел игры, читал. И вот в шесть утра слышу, как они очень тихо идут по коридору, потому что увидели, что дверь открыта. Вижу их, говорю: «Заходите». Поляки решили, что лучшая оборона — это атака. Начали рассказывать, мол, да мы всё сами знаем, столько лет в футболе. Я ответил: «Вы всё знаете? Значит, знаете, что в футболе бывают штрафы. В соседних номерах спят ваши партнёры, которые тоже не отказались бы потусить, но они уважают остальных. А вы – нет. Я вас штрафую за то, что вы лазаете через забор и возвращаетесь в шесть утра».

— Какой был штраф?

— $ 2 тыс. с каждого. Они спросили: «А почему так много?» Ответил: «Потому что долго гуляете. Меньше бы гуляли – меньше бы платили». Они посопротивлялись, но заплатили. Такие вот были у меня поляки. Был с ними ещё один случай. После одного из победных матчей утром была восстановительная тренировка. А после я их всех отпускал делать, что им хочется: знал, что они любители погулять, но в меру.

Когда на следующий день ехал на тренировку в 8:30 утра, мне позвонил владелец одного из баров, которого я хорошо знал. Говорит: «Вчера здесь были твои, только под утро ушли». Я спрашиваю: «Кто?» Он называет поляков и вратаря. Я говорю: «Могу заехать? Дашь мне копию чека?» Я доехал, взял чек, посмотрел. Помню, ещё подумал, что они молодцы — дорогие напитки пили.

Доезжаю на базу, провожу собрание команды. А когда ты долго говоришь спокойным голосом, а потом уменьшаешь его тембр, то тот, кто ночью не спал, засыпает. И вот я спокойно говорю, что-то про игру рассуждаю, а дальше – всё тише, тише. Поляки и вратарь начинают засыпать.

— Что дальше?

— Выходим на тренировку, собираю команду и говорю, что у всех восстановительная тренировка, а у троих поляков – три серии 15 по 100 метров. Пропотеют сразу, всё выйдет. А по ним ещё видно, что у них до сих пор похмелье: запах прёт.

— А вратарь?

— Ему 39 лет — его особо не погоняешь. Так я думал. Но, надо отдать ему должное, он подошёл ко мне и сказал: «Тренер, я с ними был, я с ними тоже побегу». Правда он сошёл после второй серии, а поляки всё отбегали! Я ещё стоял, подбадривал их, а Адам Ледвон мне кричал: «Тренер, ты думаешь, нас убьёшь? Никогда. Поляков невозможно убить!» В конце одного из них вырвало. Я к ним подхожу, спрашиваю: «Ну чего?» Они мне: «Тренер, давай ещё одну серию!» Только потом я подумал, что зря я дал такую нагрузку, потому что это же плохо для сердца, — сказал Рахимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.