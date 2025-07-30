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Бубнов ответил, есть ли тенденция к увольнению Станковича из «Спартака»

Бубнов ответил, есть ли тенденция к увольнению Станковича из «Спартака»
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака». В матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл калининградской «Балтике» со счётом 0:3.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Да, тенденция очень серьёзная. И если так будет продолжаться, то он даже до зимы не доработает. Потому что где-то уже в октябре месяце станет ясно, что его нет смысла держать, потому что никакие задачи чемпионские решать не будут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сегодня, 30 июля, «Спартак» встретится с «Ростовом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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