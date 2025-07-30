Бубнов ответил, есть ли тенденция к увольнению Станковича из «Спартака»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о возможном увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака». В матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» проиграл калининградской «Балтике» со счётом 0:3.

«Да, тенденция очень серьёзная. И если так будет продолжаться, то он даже до зимы не доработает. Потому что где-то уже в октябре месяце станет ясно, что его нет смысла держать, потому что никакие задачи чемпионские решать не будут», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сегодня, 30 июля, «Спартак» встретится с «Ростовом» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.