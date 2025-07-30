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Бубнов поставил пять «Краснодару» за игру с «Локо», в которой команда уступила — 1:2

Бубнов поставил пять «Краснодару» за игру с «Локо», в которой команда уступила — 1:2
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Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам «Краснодара» за матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (1:2). Команда получила оценку пять.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34'     0:2 Батраков – 80'     1:2 Кобнан – 90+4'    

По подсчётам Бубнова, «Краснодар» за игру набрал 846 технико-тактических действий при 22% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

В составе «Локомотива» дубль оформил полузащитник Алексей Батраков. Первый мяч он забил с пенальти на 34-й минуте, второй — на 80-й минуте. За «Краснодар» на 90+4-й минуте отличился нападающий Мозес Кобнан. После 2-го тура чемпионата России «Локомотив» возглавил турнирную таблицу, набрав шесть очков.

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