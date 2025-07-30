Бубнов оценил игру «Локомотива» на тройку в победном матче с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки игрокам московского «Локомотива» за матч 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Команда получила оценку три.

По подсчётам Бубнова, «Локомотив» за игру набрал 580 технико-тактических действий при 28% брака.

Фото: «Коммент.Шоу»

В составе «Локомотива» дубль оформил полузащитник Алексей Батраков. Первый мяч он забил с пенальти на 34-й минуте, второй — на 80-й минуте. За «Краснодар» на 90+4-й минуте отличился нападающий Мозес Кобнан. После 2-го тура чемпионата России «Локомотив» возглавил турнирную таблицу, набрав шесть очков.