Жедсон требовал у «Бешикташа» повышения зарплаты, «Спартак» предложил € 3,5 млн в год

Португальский полузащитник Жедсон Фернандеш требовал у руководства «Бешикташа» повышения зарплаты, на что получил решительный отказ. Тогда футболист согласился на предложение «Спартака», который пообещал платить футболисту € 3,5 млн в год. Об этом сообщает турецкое онлайн-издание Hurriyet.

Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов, а сам полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Спартак» начал с победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) и разгромного поражения от «Балтики» (0:3).