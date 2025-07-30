Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рубин» подпишет контракт с Дорвалем 30 июля — Скира

«Рубин» подпишет контракт с Дорвалем 30 июля — Скира
Комментарии

Сегодня, 30 июля, вечером ожидается подписание контракта алжирского защитника Мехди Дорваля с казанским «Рубином». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

Мехди Дорваль перейдёт из итальянского «Бари». По информации источника, сумма трансфера составит € 2,5 млн. Отмечается, что футболист подпишет контракт с «Рубином», срок которого будет рассчитан до 2029 года.

24-летний Мехди Дорваль родился в Париже (Франция), но выступал за молодёжную сборную Алжира. Он играет за «Бари» с 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн.

Материалы по теме
Новый вратарь «Манчестер Сити» и рекордная сделка «Спартака». Трансферы и слухи дня
Новый вратарь «Манчестер Сити» и рекордная сделка «Спартака». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android