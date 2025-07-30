«Рубин» подпишет контракт с Дорвалем 30 июля — Скира

Сегодня, 30 июля, вечером ожидается подписание контракта алжирского защитника Мехди Дорваля с казанским «Рубином». Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

Мехди Дорваль перейдёт из итальянского «Бари». По информации источника, сумма трансфера составит € 2,5 млн. Отмечается, что футболист подпишет контракт с «Рубином», срок которого будет рассчитан до 2029 года.

24-летний Мехди Дорваль родился в Париже (Франция), но выступал за молодёжную сборную Алжира. Он играет за «Бари» с 2022 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 4 млн.