Экс-игрок «Краснодара» и «Рубина» Сорокин: в «Кайрате» я работаю и наслаждаюсь

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин ответил на вопрос о своей карьере. 29-летний Сорокин ранее выступал за казанский «Рубин» и «Краснодар».

— Можно ли сказать, что в твоей карьере в «Кайрате» произошла перезагрузка?

— Мне нечего было перезагружать. Случился ряд обстоятельств, из-за которых я ушёл из России. Сейчас всё с чистого листа, но я всё тот же, и у меня тот же уровень. Я работаю и наслаждаюсь, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Егор Сорокин выступает за «Кайрат» с 2024 года. В составе казахстанской команды он стал чемпионом страны в сезоне-2024.