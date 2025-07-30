Российский защитник «Кайрата» Сорокин: непередаваемое ощущение, когда играешь в еврокубках

Защитник казахстанского «Кайрата» Егор Сорокин высказался о выходе команды в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов. Во втором раунде «Кайрат» обыграл финский КуПС со счётом 3:2 по сумме двух матчей.

«Непередаваемое ощущение, когда играешь в еврокубках, тем более в Лиге чемпионов. Хочется пройти дальше — мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы выйти в групповую стадию. Это же футбол, как получится, только богу известно. Надеюсь, нам всё воздастся.

КуПС и «Олимпия» — чемпионы своих стран. Это не простые соперники, у них свой определённый стиль. Но мы тоже чемпионы Казахстана, поэтому мы тоже — непростой соперник. Всегда приятно играть такие матчи, потому что получаешь удовольствие. Тебя поддерживают болельщики, ты посещаешь другие страны и стадионы. Это просто наслаждение и удовольствие, которое хочется получать постоянно», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.