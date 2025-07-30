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20:45 Мск
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«Бомба могла быть в раздевалке». Быстров — о возможном конфликте Семака и Глушенкова

«Бомба могла быть в раздевалке». Быстров — о возможном конфликте Семака и Глушенкова
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Бывший футболист Владимир Быстров высказался о возможном конфликте главного тренера санкт-петербургского «Зенита» Сергея Семака с нападающим Максимом Глушенковым. В матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2) Глушенков был заменён в перерыве.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

«Мы увидели, как Глушенков отреагировал на замену на скамейке. Бомба могла бы быть и в раздевалке, когда Семак начал указывать на его минусы в первом тайме. Если он не сдержался и ответил что-то Семаку… Там на самом деле у «Зенита» много таких бомб, потому что у них два состава. Когда я играл в «Зените», у нас в раздевалке ничего такого не было. Мы могли выяснять отношения между собой, но никак не с тренером. Мы субординацию соблюдали», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

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