«Где этот атакующий футбол знаменитый?» Быстров — об игре «Крыльев» с «Пари НН»

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:0.

«Самара не наиграла на победу вообще никак. И где этот атакующий футбол знаменитый, о котором рассказывает губернатор? Его даже и близко нет. «Нижний Новгород» играл в более атакующем стиле и лучше, чем «Крылья Советов». Всё решили глупые ошибки», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».

В составе «Крыльев Советов» отличились Вадим Раков и Фернандо Костанца.