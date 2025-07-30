«Где этот атакующий футбол знаменитый?» Быстров — об игре «Крыльев» с «Пари НН»
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров высказался о матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались самарские «Крылья Советов» и «Пари Нижний Новгород». «Крылья Советов» одержали победу со счётом 2:0.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
25 июля 2025, пятница. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Раков – 90+1' 2:0 Костанца – 90+7'
«Самара не наиграла на победу вообще никак. И где этот атакующий футбол знаменитый, о котором рассказывает губернатор? Его даже и близко нет. «Нижний Новгород» играл в более атакующем стиле и лучше, чем «Крылья Советов». Всё решили глупые ошибки», — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».
В составе «Крыльев Советов» отличились Вадим Раков и Фернандо Костанца.
Комментарии
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