Владимир Быстров назвал главную ошибку Сергея Семака в матче «Зенита» с «Рубином»

Бывший российский полузащитник Владимир Быстров назвал главную ошибку главного тренера «Зенита» Сергея Семака в матче 2-го тура РПЛ с «Рубином» (2:2).

«Главная ошибка Семака в матче с «Рубином», когда он убрал лучшего игрока — Андрея Мостового из состава. Эти три очка были очень важны в чемпионской гонке. При счёте 2:1 он решает выпустить оборонительного футболиста ещё одного, чтобы удержать преимущество, но тем самым он заставляет свою команду сесть. Когда Мостовой был на поле, даже в эти минуты с 70-й по 80-ю, он шёл вперёд, обыгрывал на фланге один в один и создавал моменты. Он лидер «Зенита» в данную секунду, и ты убираешь лидера. На собственном опыте говорю, когда себя хорошо чувствуешь и у тебя всё получается, команда выигрывает в один мяч, и тренер начинает за 10 минут до конца что-то придумывать и тебя убирает…

Зачем? Если я бегу, у меня ноги не сводит и я не прошу замены, да не трогай ты меня, дай доиграю этот матч. Когда ведёшь с разницей в два мяча, ради бога, меняй, но здесь скользкий счёт. Педро после 60-й минуты — три потери в центре, обрезает и на контратаках начинает «Рубин» бежать. Педро ошибается, но почему тогда выбор тренера при заменах падает на Мостового, а не на Педро?» — сказал Быстров в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».