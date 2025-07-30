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Сёмин: «Краснодар» должен быстрее пережить чемпионский период и начать всё сначала

Сёмин: «Краснодар» должен быстрее пережить чемпионский период и начать всё сначала
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о поражениях «Краснодара» на старте сезона-2025/2026. В игре 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» уступил «Локомотиву» (1:2), а в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России — самарским «Крыльям Советов» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 20:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Марин – 10'     1:1 Козлов – 12'     1:2 Рахманович – 28'    

«Краснодар» должен быстрее пережить чемпионский период и начать всё сначала. На сегодняшний момент у них же поражение не только от «Крыльев», но и до этого проиграли в том же Суперкубке, в РПЛ. Уже тот сезон прошёл, всё забыто. Видимо, они ещё помнят», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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