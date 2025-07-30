Арсен Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» на этой неделе

Российский полузащитник Арсен Захарян пропустит товарищеские матчи испанского «Реала Сосьедад» на этой неделе. Ранее россиянин не поехал с испанской командой в турне по Японии, так как продолжал восстанавливаться от вирусного заболевания.

«Арсен не будет играть в товарищеских матчах на этой неделе, он прогрессирует день ото дня, но участвовать в матчах пока не может», — приводит слова неназванного представителя пресс-службы «Реала Сосьедад» ТАСС.

Напомним, бо́льшую часть прошедшего сезона Захарян пропустил из-за повреждений. Хавбек принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Всего с момента перехода в 2023 году футболист провёл за испанскую команду 44 игры и забил два гола.