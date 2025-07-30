Бубнов назвал случайной победу «Локомотива» в матче РПЛ с «Краснодаром»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Локомотив» (1:2).

«Это была случайная победа «Локомотива»? Да. По показателям она случайная, Нобель. Но случайные победы бывают. Случайные победы были: у Махачкалы [в прошлом сезоне со «Спартаком» (2:1)] случайная победа, сейчас 3:0 у «Балтики» — это тоже случайная победа», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В составе «Локомотива» дубль оформил полузащитник Алексей Батраков. Первый мяч он забил с пенальти на 34-й минуте, второй — на 80-й минуте. За «Краснодар» на 90+4-й минуте отличился нападающий Мозес Кобнан. После 2-го тура чемпионата России «Локомотив» возглавил турнирную таблицу, набрав шесть очков.