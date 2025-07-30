Гончаренко: «Спартак» правильно сделал, что приобрёл Заболотного

Бывший тренер ряда клубов Мир Российской Премьер-Лиги Виктор Гончаренко оценил трансфер Антона Заболотного в московский «Спартак». Красно-белые подписали возрастного форварда летом 2025 года. Болельщики «Спартака» неоднозначно восприняли эту сделку.

«В чемпионате России очень важно иметь высокорослого нападающего. Можно спорить о его уровне, но он должен быть. И «Спартак» правильно сделал, что приобрёл Заболотного. И у «Зенита», и у «Краснодара» есть такой игрок, у «Акрона» есть Дзюба. Если его нет, всегда очень сложно додавить команду соперника», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».