Александр Бубнов назвал главную проблему «Динамо», которую клуб не решил

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблеме московского «Динамо».

«Самая главная проблема, которую они не решили в «Динамо», — у них нет плеймейкера. Карраскаль не играет и, судя по всему, может вообще не играть. Бителло, я убеждён, давно уже говорил, что это не плеймейкер. Не «десятый»? Нет. И вот сколько он играет на этой позиции, он все игры заваливает. И сейчас он завалил игру [c «Ростовом» (1:0)], хоть и «Динамо» выиграло», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

«Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала четыре очка за два матча.