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Александр Бубнов ответил, какой клуб проводит наиболее успешную трансферную кампанию

Александр Бубнов ответил, какой клуб проводит наиболее успешную трансферную кампанию
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Бывший футболист Александр Бубнов ответил на вопрос о трансферной кампании клубов Мир Российской Премьер-Лиги.

«Какой клуб в летнее окно проводит наиболее успешную трансферную кампанию? По тому, как играют сейчас и какую пользу приносят, то это у «Локомотива» самая лучшая селекция», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В летнее трансферное окно состав «Локомотива» пополнили защитник Кристиан Рамирес, нападающие Александр Руденко, Зелимхан Бакаев и Николай Комличенко.

«Локомотив» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала шесть очков за два матча.

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