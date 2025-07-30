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Игрок «Сочи» Осипов: у нас нет сыгранности — надо больше времени, чтобы собраться

Игрок «Сочи» Осипов: у нас нет сыгранности — надо больше времени, чтобы собраться
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Игрок футбольного клуба «Сочи» Александр Осипов высказался о содержании игры южной команды. Он согласился с мнением, что сочинцам не хватает сыгранности.

«Отчасти согласен, что у нас нет сыгранности. Нам надо больше времени, чтобы всем вместе собраться. Но ничего, у нас ещё есть время, чтобы начать меняться. В матче с «Динамо» мы уже сделали шаг вперёд. Да, не хватило немного для результата, но было единство на поле. У каждого 100-процентное отношение к делу. Все проблемы решатся, если будем так относиться», — сказал Александр Осипов в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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