Игорь Пикущак: у «Краснодара» есть время, чтобы исправить ситуацию

Экс-нападающий «Краснодара» Игорь Пикущак высказался о старте сезона-2025/2026 в исполнении чёрно-зелёных. Напомним, «быки» проиграли «Локомотиву» в матче 2-го тура РПЛ и уступили «Крыльям Советов» в Фонбет Кубке России с одинаковым счётом 1:2.

«Прошлый сезон для «Краснодара» был эмоциональным. Сейчас на команду настраиваются по-другому. «Краснодару» надо перетерпеть и больше работать. Думаю, всё у них наладится. В матче с «Крыльями» была большая ротация — практически всей основе дали отдохнуть. «Крылья» хотят доказывать, рассчитывают на Кубок. У «Краснодара» есть время, чтобы исправить ситуацию. Бывало, что после перерыва третьи-четвёртые места добивались чемпионства. Главное — не бросаться в агонию, всё наладится», — сказал Пикущак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.