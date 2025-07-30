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«Бавария» объявила о трансфере Луиса Диаса из «Ливерпуля»

«Бавария» объявила о трансфере Луиса Диаса из «Ливерпуля»
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Мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о трансфере колумбийского вингера Луиса Диаса из «Ливерпуля». Стороны подписали контракт сроком на четыре года.

Ранее СМИ сообщали, что сумма сделки по 28-летнему футболисту составит € 75 млн. «Ливерпуль» на вырученные деньги попытается подписать Александера Исака из «Ньюкасла».

Напомним, Диас выступал за «Ливерпуль» с 2022 года, куда перешёл из «Порту». В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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