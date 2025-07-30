Экс-игрок «Антальяспора» Кудряшов рассказал, о чём говорил с Джикией перед переходом

Бывший футболист Фёдор Кудряшов высказался о переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».

«Георгий обращался ко мне перед переходом в «Антальяспор». Мы поговорили с ним после его первого общения с главным тренером. Он спрашивал у меня общие вопросы о клубе, какие у него амбиции, как всё устроено в Турции. Мне было что ему рассказать. Я поиграл в «Антальяспоре» достаточно долго. Лично знаком с главным тренером, с которым удалось поиграть в «Башакшехире». Многое рассказал Георгию. Главный тренер говорил ему, что, если у него есть вопросы, может позвонить Феде и спросить — как и что. Георгий этим воспользовался», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.