Стало известно, когда Осимхен пройдёт медосмотр перед переходом в «Галатасарай»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен в течение суток прибудет в Стамбул, чтобы пройти медицинский осмотр перед переходом в «Галатасарай» за € 75 млн. Об этом сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, все документы, связанные с переходом Виктора из «Наполи», уже подписаны. Ранее сообщалось, что трансфер может обойтись туркам в € 75 млн.

В минувшем сезоне Осимхен играл за «Галатасарай» на правах аренды. Он забил 37 голов и сделал восемь результативных передач в 41 матче во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с «Наполи» рассчитано до лета 2026 года.