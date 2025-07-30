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Луис Диас высказался о переходе в «Баварию»

Луис Диас высказался о переходе в «Баварию»
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Колумбийский нападающий Луис Диас прокомментировал свой переход в мюнхенскую «Баварию». Немецкий клуб объявил о трансфере Диаса сегодня, 30 июля. Ранее колумбиец выступал за английский «Ливерпуль».

«Для меня очень много значит быть частью «Баварии» – одного из крупнейших клубов в мире. Я хочу помочь своей новой команде благодаря своему стилю игры и своей индивидуальностью», — приводит слова Диаса пресс-служба «Баварии».

В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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