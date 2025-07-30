«Кто не хочет быть с нами, тот нам не нужен». Президент «Бешикташа» — о Жедсоне Фернандеше

Турецкое издание Hurriyet раскрыло новые детали перехода Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак». Футболист в ультимативной форме требовал у турецкого клуба повышение зарплаты. Он заявлял, что не может оставаться в команде на прежних условиях. В ответ на ультиматум футболиста президент «Бешикташа» дал лаконичный ответ: «Кто не хочет быть с нами, тот нам не нужен».

По данным источника, после этого ответа Фернандеш приехал на базу «Бешикташа», собрал свои вещи и покинул расположение клуба. Практически сразу он принял предложение московского «Спартака».

Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов, а сам полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом. В России португалец будет получать € 3,5 млн с учётом бонусов. В «Бешикташе» он получал € 1,3 млн (по данным местных СМИ).