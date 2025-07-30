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Борис Ротенберг рассказал об изменениях в подготовке молодых игроков в «Локомотиве»

Борис Ротенберг рассказал об изменениях в подготовке молодых игроков в «Локомотиве»
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Заместитель генерального директора по развитию молодёжного футбола «Локомотива» Борис Ротенберг высказался об изменениях в подготовке молодых игроков в клубе.

«Каждый год мы выпускаем огромное количество игроков, которые играют в основной команде. Воспитать футболиста в основную команду — это сложная работа.

Одна из ключевых задач — это создание единой подготовки молодёжного футбола в «Локомотиве». Мы хотим презентовать эту методологию. Это впервые делается в «Локомотиве». В клубе была система, но сейчас мы презентуем новую, которая выстроена вокруг департамента молодёжного футбола. Мы переходим к реализации. У нас и сейчас есть результаты — восемь воспитанников дебютировали в РПЛ, четыре в «Локомотиве», а ещё четыре — в других клубах.

Мы делаем акцент на улучшении подготовки молодых игроков в «Локомотиве». Эта книга будет передана нашим тренерам. Система будет меняться, потому что футбол всё время движется вперёд, развивается. Думаю, что в будущее годы мы будет дополнять нашу методологию», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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