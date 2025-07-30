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Стало известно, какой ультиматум Жедсон выдвинул «Бешикташу» перед трансфером в «Спартак»

Стало известно, какой ультиматум Жедсон выдвинул «Бешикташу» перед трансфером в «Спартак»
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Турецкое издание Hurriyet раскрыло новые детали грядущего перехода Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Спартак». Так, футболист требовал у турецкого клуба повышение зарплаты. Ему не нравилось, что некоторые новички существенно превосходили его в плане размера оклада.

По сведениям источника, недавно Жедсон через агента выдвинул ультиматум руководству «Бешикташа». Игрок сказал своему представителю: «Я не молодею, до конца контракта ещё два года. Я не могу остаться на этой зарплате, поговори с руководством».

Отмечается, что президент «Бешикташа» негативно воспринял ультиматум от Жедсона.

Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов, а сам полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом. В России португалец будет получать € 3,5 млн с учётом бонусов. В «Бешикташе» он получал € 1,3 млн (по данным местных СМИ).

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