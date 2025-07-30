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Бубнов высказал мнение, что современная оборона ЦСКА сильнее Березуцких и Игнашевича

Бубнов высказал мнение, что современная оборона ЦСКА сильнее Березуцких и Игнашевича
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Бывший футболист Александр Бубнов сравнил современную оборону московского ЦСКА с временами игровой карьеры защитников Сергея Игнашевича и братьев Алексея и Василия Березуцких.

«Мойзес, Дивеев и Роша — они сильнее этих Березуцких и Игнашевича. Нет? Нобель, ты что, с ума сошёл?» — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Сергей Игнашевич и братья Березуцкие завершили игровую карьеру в 2018 году. 46-летний Сергей Игнашевич выступал за ЦСКА с 2004 года. 43-летний Алексей Березуцкий играл за ЦСКА с 2001 года, 43-летний Василий Березуцкий — с 2002-го. ЦСКА выигрывал чемпионат России в сезонах-2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016.

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