«Спартак» объявил о продлении контракта с Маркиньосом

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о пролонгации контракта с бразильским атакующим полузащитником Маркиньосом. Новое соглашение сторон рассчитано до 2029 года.

«За год в клубе Марки стал настоящим любимчиком фанатов и был признан лучшим игроком прошлого сезона. В этом сезоне бразилец взял знаковый 10-й номер», — написала пресс-служба красно-белых.

Напомним, Маркиньос присоединился к «Спартаку» летом 2024 года. Он пришёл в команду сразу после назначения Деяна Станковича на пост главного тренера красно-белых. Ранее игрок и специалист вместе работали в венгерском «Ференцвароше».

В нынешнем сезоне Маркиньос провёл за «Спартак» два матча. На его счету один гол и одна красная карточка.