Тренер «Крыльев Советов» Адиев ответил, просил ли Писарский тренироваться с командой

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Магомед Адиев высказался о возможных тренировках с командой нападающего Владимира Писарского. Ранее игрок был отстранён от футбольной деятельности из-за косвенного участия в процессе ставок. «Крылья Советов» расторгли контракт с Владимиром Писарским.

— Мне неизвестно, что Писарский хотел с нами тренироваться. До меня такой информации не доходило.

— Вы бы приняли его, если бы он попросился тренироваться?

— Я не знаю. У него же дисквалификация. Как я могу это решать? Это решает руководство, — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.