«Ждём скорейшего возвращения, Слава». «Зенит» — о восстановлении травмированного Караваева

Пресс-служба «Зенита» показала, как проходит восстановление получившего травму защитника Вячеслава Караваева. Напомним, Караваев получил повреждение минувшей зимой. После медицинского обследования у защитника был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, игроку была сделана операция.

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»

«Вячеслав Караваев продолжает восстановление. Ждём скорейшего возвращения, Слава!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В минувшем сезоне 30-летний Караваев провёл 18 матчей за «Зенит» во всех турнирах, не записав на свой счёт результативных действий. Действующий контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2026 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.