Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фёдор Кудряшов — о Джикии: турецкий чемпионат 100% лучше, чем «Химки»

Фёдор Кудряшов — о Джикии: турецкий чемпионат 100% лучше, чем «Химки»
Комментарии

Бывший футболист сборной России Фёдор Кудряшов высказался о переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».

«Я знаю, что интерес к Георгию из Турции был ещё зимой. Но что-то не получилось. Считаю, что Джикия сделал правильный выбор, когда решил поехать в Турцию и попробовать там свои силы. В Россию он всегда успеет вернуться. «Антальяспор» и турецкий чемпионат 100% лучше, чем «Химки». Понятно, что сейчас клуба нет, но Турция намного лучше, интереснее. Там играет много мировых звёзд. Георгий получит удовольствие. Анталия — хороший город, где лето круглый год. В плане погоды никаких вопросов не будет. Думаю, Георгий сделал правильный выбор», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Эксклюзив
Экс-игрок «Антальяспора» Кудряшов рассказал, о чём говорил с Джикией перед переходом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android