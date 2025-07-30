Фёдор Кудряшов — о Джикии: турецкий чемпионат 100% лучше, чем «Химки»

Бывший футболист сборной России Фёдор Кудряшов высказался о переходе защитника Георгия Джикии в турецкий «Антальяспор».

«Я знаю, что интерес к Георгию из Турции был ещё зимой. Но что-то не получилось. Считаю, что Джикия сделал правильный выбор, когда решил поехать в Турцию и попробовать там свои силы. В Россию он всегда успеет вернуться. «Антальяспор» и турецкий чемпионат 100% лучше, чем «Химки». Понятно, что сейчас клуба нет, но Турция намного лучше, интереснее. Там играет много мировых звёзд. Георгий получит удовольствие. Анталия — хороший город, где лето круглый год. В плане погоды никаких вопросов не будет. Думаю, Георгий сделал правильный выбор», — сказал Кудряшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.