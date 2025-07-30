«Первый тайм вообще великолепный». Бубнов — об игре «Зенита» в матче с «Рубином»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит» (2:2).

«Здесь тот вариант, когда, в принципе, качество игры со стороны и той и другой команды было высокое.

Сейчас многие говорят, я читал, что тактически неправильно «Зенит» играл, — да всё правильно они играли. Они во втором тайме вышли, ничего не охраняли счёт. Если бы Мостовой забивал столько моментов, сколько у них было, там игра бы очень быстро закончилась. И об этом Семак сказал. То есть они хорошо играли.

Получилось, по сути, что они сами себе проиграли. Во-первых, я не ожидал от них такого первого тайма. Первый тайм вообще великолепный. И во втором тайме, я посчитал, у них было пять голевых [моментов] и ещё подходы, которые они неправильно разыгрывали — неправильные решения принимали. Видно, что Жерсон… Игрочище? Он игрочище, но не в форме. Ему ещё нужно прибавлять и прибавлять. Причём один гол из-под него забили», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».