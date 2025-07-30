Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Первый тайм вообще великолепный». Бубнов — об игре «Зенита» в матче с «Рубином»

«Первый тайм вообще великолепный». Бубнов — об игре «Зенита» в матче с «Рубином»
Сергей Семак
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались казанский «Рубин» и санкт-петербургский «Зенит» (2:2).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Мостовой – 11'     0:2 Кассьерра – 36'     1:2 Ходжа – 47'     2:2 Даку – 90'    

«Здесь тот вариант, когда, в принципе, качество игры со стороны и той и другой команды было высокое.

Сейчас многие говорят, я читал, что тактически неправильно «Зенит» играл, — да всё правильно они играли. Они во втором тайме вышли, ничего не охраняли счёт. Если бы Мостовой забивал столько моментов, сколько у них было, там игра бы очень быстро закончилась. И об этом Семак сказал. То есть они хорошо играли.

Получилось, по сути, что они сами себе проиграли. Во-первых, я не ожидал от них такого первого тайма. Первый тайм вообще великолепный. И во втором тайме, я посчитал, у них было пять голевых [моментов] и ещё подходы, которые они неправильно разыгрывали — неправильные решения принимали. Видно, что Жерсон… Игрочище? Он игрочище, но не в форме. Ему ещё нужно прибавлять и прибавлять. Причём один гол из-под него забили», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Вот так Даку отомстил «Зениту» за сорванный трансфер! Спас «Рубин» с 0:2 на 90-й минуте!
Вот так Даку отомстил «Зениту» за сорванный трансфер! Спас «Рубин» с 0:2 на 90-й минуте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android