Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов: Бителло сильнее Глушенкова, однозначно

Бубнов: Бителло сильнее Глушенкова, однозначно
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов сравнил полузащитника московского «Динамо» Бителло и нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

«Если взять как игроков Бителло и Глушенкова… Бителло сильнее Глушенкова, однозначно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 Мир Российской Премьер-Лиги 25-летний Бителло провёл 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Бразильский полузащитник стал лучшим ассистентом сезона чемпионата России. На счету 26-летнего Максима Глушенкова 20 матчей, девять голов и две результативные передачи.

Материалы по теме
Отец Глушенкова предупредил, что Максим может задуматься об уходе из «Зенита»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android