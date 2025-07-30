Бубнов: Бителло сильнее Глушенкова, однозначно

Бывший футболист Александр Бубнов сравнил полузащитника московского «Динамо» Бителло и нападающего санкт-петербургского «Зенита» Максима Глушенкова.

«Если взять как игроков Бителло и Глушенкова… Бителло сильнее Глушенкова, однозначно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В сезоне-2024/2025 Мир Российской Премьер-Лиги 25-летний Бителло провёл 26 матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами и 11 голевыми передачами. Бразильский полузащитник стал лучшим ассистентом сезона чемпионата России. На счету 26-летнего Максима Глушенкова 20 матчей, девять голов и две результативные передачи.