Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис Диас, «Бавария»: сумма трансфера, срок контракта, возраст, статистика в «Ливерпуле»

Луис Диас, «Бавария»: сумма трансфера, срок контракта, возраст, статистика в «Ливерпуле»
Аудио-версия:
Комментарии

30 июля 2025 года мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о трансфере колумбийского вингера Луиса Диаса из «Ливерпуля». «Чемпионат» предлагает вам тезисно ознакомиться с основными деталями сделки:

  • Срок контракта Диаса с «Баварией»: 4 года;
  • Сумма трансфера (по данным СМИ): € 75 млн;
  • Возраст Луиса Диаса: 28 лет;
  • Национальность Луиса Диаса: Колумбия;
  • Предыдущие клубы Диаса: «Ливерпуль» (Англия), «Порту» (Португалия), «Барранкилья» и «Хуниор» (оба — из Колумбии);
  • Трансферная стоимость по оценке Transfermarkt: € 70 млн.
  • Статистика за последний клуб («Ливерпуль»): 148 матчей, 41 гол, 23 результативных паса.

Ранее СМИ сообщали, что Диас является приоритетной целью «Баварии» на летнее трансферное окно, а «Ливерпуль» на вырученные с его продажи деньги попытается подписать Александера Исака из «Ньюкасла».

Напомним, Диас выступал за «Ливерпуль» с 2022 года, куда перешёл из «Порту». В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами.

Материалы по теме
«Бавария» забирает Диаса, защитник «Спартака» уезжает в Португалию. Трансферы и слухи дня
«Бавария» забирает Диаса, защитник «Спартака» уезжает в Португалию. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android