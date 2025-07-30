Луис Диас, «Бавария»: сумма трансфера, срок контракта, возраст, статистика в «Ливерпуле»

30 июля 2025 года мюнхенская «Бавария» на своём официальном сайте объявила о трансфере колумбийского вингера Луиса Диаса из «Ливерпуля». «Чемпионат» предлагает вам тезисно ознакомиться с основными деталями сделки:

Срок контракта Диаса с «Баварией»: 4 года;

4 года; Сумма трансфера (по данным СМИ): € 75 млн;

€ 75 млн; Возраст Луиса Диаса: 28 лет;

28 лет; Национальность Луиса Диаса: Колумбия;

Колумбия; Предыдущие клубы Диаса: «Ливерпуль» (Англия), «Порту» (Португалия), «Барранкилья» и «Хуниор» (оба — из Колумбии);

«Ливерпуль» (Англия), «Порту» (Португалия), «Барранкилья» и «Хуниор» (оба — из Колумбии); Трансферная стоимость по оценке Transfermarkt: € 70 млн.

€ 70 млн. Статистика за последний клуб («Ливерпуль»): 148 матчей, 41 гол, 23 результативных паса.

Ранее СМИ сообщали, что Диас является приоритетной целью «Баварии» на летнее трансферное окно, а «Ливерпуль» на вырученные с его продажи деньги попытается подписать Александера Исака из «Ньюкасла».

Напомним, Диас выступал за «Ливерпуль» с 2022 года, куда перешёл из «Порту». В минувшем сезоне Диас принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами.