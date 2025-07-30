Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роша подписал контракт с «Аль-Джазирой» на два года

Роша подписал контракт с «Аль-Джазирой» на два года
Комментарии

В агентстве Sferico Sport Management, представляющем интересы защитника Виллиана Роши, рассказали, что футболист подписал контракт с «Аль-Джазирой» из ОАЭ. Роша выступал за московский ЦСКА с 2022 года.

«Роша — игрок «Аль-Джазиры». Он подписал контракт на два года. Роша будет получать € 3 млн в год — € 6 млн за два года», — сообщили в агентстве Sferico Sport Management корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан Роша провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн.

Материалы по теме
Отпускать Рошу — самоубийство для ЦСКА. Но клубу не оставили выбора
Отпускать Рошу — самоубийство для ЦСКА. Но клубу не оставили выбора
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android