«Показалось, что «Динамо» очень-очень тяжёлое». Генич — о матче бело-голубых с «Ростовом»

Российский комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от игры московского «Динамо» в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0 благодаря голу нападающего Ивана Сергеева на 23-й минуте.

«Мне показалось, что «Динамо» очень-очень тяжёлое. Вот в плане движения, лёгкости работы с мячом… Они всё время, когда пытались обработать мяч и сделать касание с продвижением, всё время мяч уходил дальше. Игроки «Ростова» тут же накрывали. Это было и у Бителло, и у Гладышева, и у Нгамалё», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».