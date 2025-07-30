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«Показалось, что «Динамо» очень-очень тяжёлое». Генич — о матче бело-голубых с «Ростовом»

«Показалось, что «Динамо» очень-очень тяжёлое». Генич — о матче бело-голубых с «Ростовом»
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Российский комментатор Константин Генич поделился впечатлениями от игры московского «Динамо» в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». «Динамо» одержало победу с минимальным счётом 1:0 благодаря голу нападающего Ивана Сергеева на 23-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Сергеев – 23'    

«Мне показалось, что «Динамо» очень-очень тяжёлое. Вот в плане движения, лёгкости работы с мячом… Они всё время, когда пытались обработать мяч и сделать касание с продвижением, всё время мяч уходил дальше. Игроки «Ростова» тут же накрывали. Это было и у Бителло, и у Гладышева, и у Нгамалё», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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