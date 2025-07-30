Гранит Джака перешёл из «Байера» в «Сандерленд»

Английский «Сандерленд» на официальном сайте объявил о переходе швейцарского полузащитника Гранита Джаки.

«Полузащитник перешёл из леверкузенского «Байера» за нераскрытую сумму и подписал трёхлетний контракт на «Стэдиум оф Лайт».

На протяжении последнего десятилетия Джака неизменно оставался на вершине игры, 225 раз представлял «Арсенал» в Премьер-лиге и дважды выигрывал Кубок Англии на «Эмирейтс», а также был капитаном «канониров».

После его прихода на «БайАрену» в 2023 году наступил замечательный период, когда команда Хаби Алонсо из Леверкузена в рекордном сезоне выиграла свой первый в истории титул Бундеслиги и второй Кубок Германии.

Заняв 16-е место в голосовании за «Золотой мяч» в 2024 году, Джака является капитаном сборной Швейцарии с 2020 года и рекордсменом страны по количеству матчей за сборную, проведя 137 игр», — написано в сообщении клуба.