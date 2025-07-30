Российский защитник «Кайрата» Сорокин: Мартыновыч — приятный товарищ

Российский футболист «Кайрата» Егор Сорокин высказался об одноклубнике, защитнике Александре Мартыновиче. Ранее Сорокин играл вместе с Мартыновичем в «Краснодаре».

— Не устал ли постоянно играть с Мартыновичем?

— Нет, это приятный товарищ по команде как в футбольном плане, так и в человеческом отношении. Мы хорошо друг друга понимаем. Мне очень приятно, что у меня есть плечо такого товарища на футбольном поле, — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Егор Сорокин выступает за «Кайрат» с 2024 года. Ранее защитник выступал за «Елимай», казанский «Рубин» и другие российские команды.