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Генич оценил решение Пиняева не переходить из «Локомотива» в ЦСКА

Генич оценил решение Пиняева не переходить из «Локомотива» в ЦСКА
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Российский комментатор Константин Генич высказался о решении нападающего московского «Локомотива» Сергея Пиняева не переходить в столичный ЦСКА. Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы были готовы заплатить за игрока сумму отступных.

«Я считаю, что абсолютно логичное решение самого Пиняева не переходить. Мне кажется, внутри России, если ты переходишь из команд с седьмого или восьмого места в первую семёрку-шестёрку — ну, это ещё можно понять. А когда ты с четвёртого на пятое или с пятого на четвёртое, там на третье… Ну, как бы, если только «Зенит», который тебе в три или в четыре раза делает больше зарплату… ЦСКА делал в два раза больше? Я не уверен. Думаю, что и «Локомотив» может эти условия подтвердить, по крайней мере, зашить это всё может», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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