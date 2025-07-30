«Можно понять «Зенит». Гончаренко — о ситуации вокруг Максима Глушенкова

Бывший тренер ряда клубов Мир РПЛ Виктор Гончаренко высказался о ситуации Максима Глушенкова в «Зените». В матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:2) Глушенков был заменён в перерыве. После матча Сергей Семак публично раскритиковал его игру, а в СМИ появились разговоры о конфликте тренера и футболиста.

«Глушенков даёт свой максимум и показывает свой высокий уровень в комфортной ситуации, когда ему доверяют все — и тренерский штаб, и игроки. Но можно понять и «Зенит», потому что сложно найти комфорт для отдельно взятого игрока в такой команде, где столько хорошего качества исполнителей», — сказал Гончаренко в видео на YouTube-канале «О, Родной Футбол!».