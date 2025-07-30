Полузащитник «Сочи» Осипов: есть уверенность, что всё будет хорошо

Полузащитник «Сочи» Александр Осипов высказался о старте сезона для команды. «Сочи» потерпел поражения в двух матчах Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:3) и тольяттинским «Акроном» (0:4), а также уступил столичному «Динамо» (2:3) в игре 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Как показали первые два тура, мы не очень успели перестроиться к РПЛ. Но всё будет хорошо, если мы будем относиться к делу, как в матче с «Динамо». Есть уверенность, что всё будет хорошо», — сказал Осипов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В следующем туре РПЛ «Сочи» сыграет с казанским «Рубином» 4 августа.