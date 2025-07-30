Пятибратов: не вижу работы Станковича и прогресса «Спартака» при нём

Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о московском «Спартаке». В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые проиграли калининградской «Балтике» с разгромным счётом 0:3. Пятибратов отметил, что не видит результатов работы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

— «Спартак» — «Балтика», что можете сказать с учётом всего, что там было?

— Не вижу работы Станковича, это в первую очередь, не вижу прогресса команды при нём. Концовка прошлого чемпионата была смазана. Клуб, который тратит огромные деньги, должен претендовать на чемпионство. А там и близко не было. Сейчас вот эта ситуация, когда от него требовался решительный выбор. Я хорошо отношусь к Заболотному. Но как может не играть Угальде, который объективно сильнее и разнообразнее? — приводит слова Пятибратова Livesport.ru.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Сезон-2024/2025 красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.