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Пятибратов: не вижу работы Станковича и прогресса «Спартака» при нём

Пятибратов: не вижу работы Станковича и прогресса «Спартака» при нём
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Бывший главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о московском «Спартаке». В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги красно-белые проиграли калининградской «Балтике» с разгромным счётом 0:3. Пятибратов отметил, что не видит результатов работы главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

— «Спартак» — «Балтика», что можете сказать с учётом всего, что там было?
— Не вижу работы Станковича, это в первую очередь, не вижу прогресса команды при нём. Концовка прошлого чемпионата была смазана. Клуб, который тратит огромные деньги, должен претендовать на чемпионство. А там и близко не было. Сейчас вот эта ситуация, когда от него требовался решительный выбор. Я хорошо отношусь к Заболотному. Но как может не играть Угальде, который объективно сильнее и разнообразнее? — приводит слова Пятибратова Livesport.ru.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» прошлым летом. Сезон-2024/2025 красно-белые завершили на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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