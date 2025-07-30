Экс-игрок «Ахмата» Бериша выразил надежду на переход в «Балтику»

Бывший футболист «Ахмата» Бернард Бериша признался, что хотел бы продолжить карьеру в калининградской «Балтике». По его словам, такой вариант продолжения карьеры возможен.

«Вариант с моим переходом в «Балтику» действительно возможен. Я жду решения клуба, но очень хочу снова поработать с Андреем Талалаевым», — сказал Бериша в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Бериша выступал за «Ахмат» с 2017 года. За это время он провёл 199 официальных матчей, в которых забил 28 голов и сделал 23 результативные передачи. 17 июля клуб сообщил о расторжении контракта с игроком по обоюдному соглашению.