Агент Карраскаля сообщил, что игрок пройдёт медицинское обследование для «Фламенго»

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, рассказал, что футболист в ближайшее время пройдёт медицинское обследование для перехода в бразильский «Фламенго». Ранее «Чемпионат» сообщил, что клубы согласовывают последние детали трансфера, сумма которого может составить € 12 млн.

«Карраскаль скоро прибудет во «Фламенго», чтобы пройти медицинское обследование», — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Хорхе Карраскаль провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету девять игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.