Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Ахмат — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Карраскаля сообщил, что игрок пройдёт медицинское обследование для «Фламенго»

Агент Карраскаля сообщил, что игрок пройдёт медицинское обследование для «Фламенго»
Комментарии

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы полузащитника московского «Динамо» Хорхе Карраскаля, рассказал, что футболист в ближайшее время пройдёт медицинское обследование для перехода в бразильский «Фламенго». Ранее «Чемпионат» сообщил, что клубы согласовывают последние детали трансфера, сумма которого может составить € 12 млн.

«Карраскаль скоро прибудет во «Фламенго», чтобы пройти медицинское обследование», — сказал Лопес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 27-летний Хорхе Карраскаль провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей и оформил три голевые передачи. Также на его счету девять игр, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

Материалы по теме
Карраскаль попрощался с игроками «Динамо» перед трансфером во «Фламенго» — Касагранде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android