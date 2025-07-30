«ЦСКА явно сдал в качестве». Генич сравнил игру команды при Николиче и при Челестини
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Российский комментатор Константин Генич высказался об игре московского ЦСКА в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». ЦСКА одержал победу со счётом 2:1, дубль оформил защитник Данил Круговой.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
0:1 Мансилья – 15' 1:1 Круговой – 45+2' 2:1 Круговой – 45+3'
Удаления: нет / Тодорович – 86'
«Просто сравнить ЦСКА весенний при сложном ромбе и ЦСКА нынешний, даже при том, что они не проиграли при Челестини ни разу… ЦСКА явно сдал в качестве. Вообще не было нападающих: Матеус [Алвес] потерялся, Алеррандро тоже потерялся. Они выиграли… Ну, на шару, наверное, не скажешь, на каком-то озарении Кругового, что вот он два раза оказался в нужной точке», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
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