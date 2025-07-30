«ЦСКА явно сдал в качестве». Генич сравнил игру команды при Николиче и при Челестини

Российский комментатор Константин Генич высказался об игре московского ЦСКА в матче 2-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». ЦСКА одержал победу со счётом 2:1, дубль оформил защитник Данил Круговой.

«Просто сравнить ЦСКА весенний при сложном ромбе и ЦСКА нынешний, даже при том, что они не проиграли при Челестини ни разу… ЦСКА явно сдал в качестве. Вообще не было нападающих: Матеус [Алвес] потерялся, Алеррандро тоже потерялся. Они выиграли… Ну, на шару, наверное, не скажешь, на каком-то озарении Кругового, что вот он два раза оказался в нужной точке», — сказал Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».