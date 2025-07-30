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Матвей Кисляк озвучил личную цель на текущий сезон

Матвей Кисляк озвучил личную цель на текущий сезон
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Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, какую цель ставит перед собой на текущий сезон. Хавбек отметил, что хотел бы стать лидером армейцев.

— Какую цель ставишь себе на этот футбольный год?
— Хочется стать лидером команды и провести достойный и стабильный сезон. Думаю только о том, как добиться успеха и как выиграть трофей с ПФК ЦСКА, — приводит слова Кисляка официальный сайт ЦСКА.

Напомним, в прошлом сезоне Кисляк выходил на поле в 33 официальных встречах, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. После двух стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги армейцы набрали четыре очка. В 1-м туре команда Фабио Челестини сыграла вничью с «Оренбургом» (0:0), а во 2-м обыграла «Ахмат» (2:1).

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