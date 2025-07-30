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В «Бешикташе» раскрыли стоимость трансфера Жедсона в «Спартак», она больше € 25 млн

В «Бешикташе» раскрыли стоимость трансфера Жедсона в «Спартак», она больше € 25 млн
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Технический директор «Бешикташа» Эудард Граф сообщил, что сумма трансфера португальского полузащитника Жедсона Фернандеша в московский «Спартак» составит € 27 млн. Напомним, ранее сообщалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов, а сам полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом

«Сделка закрыта. Сумма трансфера — € 27 млн», — приводит слова Графа Odds.ru.

Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн. Новый сезон Российской Премьер-Лиги «Спартак» начал с победы над махачкалинским «Динамо» (1:0) и разгромного поражения от «Балтики» (0:3).

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