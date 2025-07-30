Мостовой — о встрече Жедсона в аэропорту: смешно! 90 процентов не знают, как он выглядит

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на приезд полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в Россию. Португалец с большой долей вероятности пополнит состав «Спартака». Накануне в соцсетях появился ролик, на котором журналисты бегут за Жедсоном в российском аэропорту, но футболист не даёт им никаких комментариев и в спешке уходит.

«Жедсона же никто не знает! Вот эта ситуация меня удивила. Если бы Жедсон просто шёл, никто бы не понял, кто это. Я даже не знаю, как он выглядит. Первый раз о нём услышали совсем недавно. Ну и неправильно хватать игрока и не дать ему поговорить. Может, журналисты просто хотели увидеть, как он выглядит. Смешно! Понимаю, когда приезжает какая-то звезда, а у нас 90 процентов не знают, как он выглядит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.